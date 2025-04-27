«Динамо» СПб в первом матче 1/2 плей-офф ВХЛ одолело «Торпедо-Горький» в овертайме

Сегодня, 27 апреля, прошла первая встреча 1/2 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. В Санкт-Петербурге местное «Динамо» принимало на своём льду «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Динамо».
На 11-й минуте первого периода Никита Буруянов открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Даниил Ильин с передач Дениса Александрова и Дениса Орловича-Грудкова восстановил равенство в счёте.
На 34-й секунде второго периода Иван Зинченко вновь вывел хозяев вперёд. На 14-й минуте периода Георгий Бердюков с передач Дмитрия Сидлярова и Александра Жабреева сделал счёт 3:1. На 15-й минуте периода Александр Жабреев с передачи Дмитрия Сидлярова забросил четвёртую шайбу «Динамо» в игре. Менее чем через минуту Никита Шавин с передачи Богдана Конюшкова сделал счёт 2:4. На 19-й минуте периода Никита Шавин с передач Богдана Конюшкова и Ильи Чефанова сократил отставание «Торпедо-Горького» до минимума.
На 14-й минуте третьего периода Богдан Конюшков с передач Дениса Александрова и Дениса Орловича-Грудкова сделал счёт 4:4.
На 23-й секунде овертайма Вячеслав Шевченко принёс «Динамо» победу.
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