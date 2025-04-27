Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» — «Салават»: Ливо пропустит первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Салават»: Ливо пропустит первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 апреля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Игра начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру покажут «Матч ТВ», КХЛ и «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» 27 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

Отметим, что в составе уфимского клуба из-за повреждения отсутствует нападающий Джош Ливо.

Состав «Салавата Юлаева»:

Фото: «Салават Юлаев»

Состав «Локомотива»:

Фото: «Локомотив»

«Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3).

Следующие игры в серии состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.

* при необходимости.

Материалы по теме
Герои Башкирии. «Салават» способен выбить «Локомотив» из Кубка Гагарина
Герои Башкирии. «Салават» способен выбить «Локомотив» из Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android