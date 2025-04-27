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Джефф Монсон: готов научить Овечкина боевым приёмам

Джефф Монсон: готов научить Овечкина боевым приёмам
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Ветеран смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон сообщил, что готов научить российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина боевым приёмам.

«Готов научить Овечкина боевым приёмам, которые могут помочь как на льду, так и в жизни. У Овечкина, конечно, есть потенциал для участия в боях. Но надо ли ему это? Всё-таки он уже является звездой мирового спорта. Но потренироваться вместе было бы интересно и здорово», — приводит слова Монсона ТАСС.

Напомним, 39-летний Овечкин забросил шайбу в третьем матче серии с «Монреаль Канадиенс» (3:6) в первом раунде плей-офф НХЛ. Cчёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Во время игры хоккеисты обеих команд устроили драку.

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