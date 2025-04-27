Джефф Монсон: готов научить Овечкина боевым приёмам

Ветеран смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон сообщил, что готов научить российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина боевым приёмам.

«Готов научить Овечкина боевым приёмам, которые могут помочь как на льду, так и в жизни. У Овечкина, конечно, есть потенциал для участия в боях. Но надо ли ему это? Всё-таки он уже является звездой мирового спорта. Но потренироваться вместе было бы интересно и здорово», — приводит слова Монсона ТАСС.

Напомним, 39-летний Овечкин забросил шайбу в третьем матче серии с «Монреаль Канадиенс» (3:6) в первом раунде плей-офф НХЛ. Cчёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Во время игры хоккеисты обеих команд устроили драку.