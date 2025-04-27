Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция 4-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 1:30

«Монреаль» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция 4-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 1:30
Комментарии

В ночь с 27 на 28 апреля в Монреале на стадионе «Белл-центр» пройдёт четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 1:30 мск. Счёт в серии – 2-1 в пользу «столичных». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монреаль» — «Вашингтон».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кэпиталз» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 встреч. «Монреаль» по итогам регулярки занял восьмое место на Востоке, заработав 91 очко по итогам 82 матчей. Канадская команда вышла в плей-офф впервые с 2021 года.

Турнирная таблица плей-офф НХЛ
Календарь плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android