«Монреаль» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция 4-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 1:30

В ночь с 27 на 28 апреля в Монреале на стадионе «Белл-центр» пройдёт четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 1:30 мск. Счёт в серии – 2-1 в пользу «столичных». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монреаль» — «Вашингтон».

«Кэпиталз» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 встреч. «Монреаль» по итогам регулярки занял восьмое место на Востоке, заработав 91 очко по итогам 82 матчей. Канадская команда вышла в плей-офф впервые с 2021 года.