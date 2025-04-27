«Монреаль» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция 4-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 1:30
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В ночь с 27 на 28 апреля в Монреале на стадионе «Белл-центр» пройдёт четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 1:30 мск. Счёт в серии – 2-1 в пользу «столичных». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монреаль» — «Вашингтон».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Кэпиталз» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 встреч. «Монреаль» по итогам регулярки занял восьмое место на Востоке, заработав 91 очко по итогам 82 матчей. Канадская команда вышла в плей-офф впервые с 2021 года.
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