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Локомотив — Салават Юлаев, результат первого матча 27 апреля, счёт 1:3, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

«Салават Юлаев» на выезде победил «Локомотив» и повёл в 1/2 финала Кубка Гагарина
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» принимал уфимский «Салават Юлаев». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Жаровский, Вязовой) – 01:57 (5x5)     1:1 Рафиков (Фрейз) – 24:00 (5x4)     1:2 Науменков (Алалыкин, Ремпал) – 53:24 (5x5)     1:3 Хмелевски (Вязовой) – 59:39 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Счёт в первом периоде открыл форвард уфимского клуба Данил Алалыкин. Во второй двадцатиминутке защитник хозяев Рушан Рафиков реализовал большинство и восстановил равенство. За шесть с половиной минут до конца третьего периода Михаил Науменков вновь вывел гостей вперёд. В концовке хозяева сняли вратаря, чем воспользовался Александр Хмелевски, отправивший шайбу в пустые ворота.

Следующие игры в серии состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.

* при необходимости.

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