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«Салават Юлаев» на выезде победил «Локомотив» и повёл в 1/2 финала Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» принимал уфимский «Салават Юлаев». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1.

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Счёт в первом периоде открыл форвард уфимского клуба Данил Алалыкин. Во второй двадцатиминутке защитник хозяев Рушан Рафиков реализовал большинство и восстановил равенство. За шесть с половиной минут до конца третьего периода Михаил Науменков вновь вывел гостей вперёд. В концовке хозяева сняли вратаря, чем воспользовался Александр Хмелевски, отправивший шайбу в пустые ворота.

Следующие игры в серии состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.

* при необходимости.