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Голкипер «Салавата» Семён Вязовой сделал результативную передачу в матче с «Локомотивом»

Голкипер «Салавата» Семён Вязовой сделал результативную передачу в матче с «Локомотивом»
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В эти минуты в Ярославле на стадионе «Арена-2000» проходит первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» принимает уфимский «Салават Юлаев». Голкипер гостей Семён Вязовой поучаствовал в первой заброшенной шайбе в матче.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
2-й период
1 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Жаровский, Вязовой) – 01:57 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После атаки ярославской команды Вязовой отбросил шайбу Александру Жаровскому, который переадресовал её автору гола Данилу Алалыкину. Таким образом, Вязовой записал на свой счёт первое очко по системе «гол+пас» в Кубке Гагарина — 2025. Также на его счету одна голевая передача в 28 проведённых матчах в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025.

Напомним, Вязовой вместе с голкипером московского «Динамо» Владиславом Подъяпольским стал лучшим по проценту отражённых бросков в КХЛ-2024/2025 (93,8%).

На момент выхода новости идёт первый период матча «Локомотив» — «Салават Юлаев». Счёт — 1:0 в пользу уфимского клуба.

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