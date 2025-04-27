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Иван Барбашёв догнал Илью Ковальчука по голам в Кубке Стэнли

Иван Барбашёв догнал Илью Ковальчука по голам в Кубке Стэнли
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой в четвёртом матче серии Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд» (4:3 ОТ) и вышел на 27-е место по голам в Кубке Стэнли среди российских хоккеистов.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Барбашёв, Айкел) – 06:47 (pp)     1:1 Росси (Бразо, Тренин) – 10:43     2:1 Фолиньо (Хартман, Цуккарелло) – 21:24     2:2 Руа (Гертл, Дорофеев) – 44:50 (pp)     2:3 Гертл (Стоун, Макнэбб) – 50:03     3:3 Сперджен (Капризов, Эрикссон Эк) – 50:57     3:4 Барбашёв (Руа, Смит) – 77:26    

Теперь на его счету 11 голов в Кубке Стэнли. Столько же голов в активе форвардов Ильи Ковальчука, Германа Титова, Алексея Яшина и Сергея Немчинова. Рекордсменом по этому показателю является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (75 голов).

В прошедшей встрече с «Миннесотой» шайба Барбашёва оказалась победной. Также он записал на свой счёт ещё и результативную передачу. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-2. Пятый матч противостояния пройдёт в ночь на 29 апреля на площадке «Вегаса».

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