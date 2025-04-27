Иван Барбашёв догнал Илью Ковальчука по голам в Кубке Стэнли

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой в четвёртом матче серии Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд» (4:3 ОТ) и вышел на 27-е место по голам в Кубке Стэнли среди российских хоккеистов.

Теперь на его счету 11 голов в Кубке Стэнли. Столько же голов в активе форвардов Ильи Ковальчука, Германа Титова, Алексея Яшина и Сергея Немчинова. Рекордсменом по этому показателю является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (75 голов).

В прошедшей встрече с «Миннесотой» шайба Барбашёва оказалась победной. Также он записал на свой счёт ещё и результативную передачу. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-2. Пятый матч противостояния пройдёт в ночь на 29 апреля на площадке «Вегаса».