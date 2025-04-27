Белорусский проспект «Вашингтона» Илья Протас переведён из клуба OHL в «Херши Бэрс»

Белорусский проспект «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас переведён из фарм-клуба «Виндзор Спитфайрз» Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в «Херши Бэрс» Американской хоккейной лиги (AHL). Об этом сообщает пресс-служба «столичных».

18-летний Протас занял второе место в OHL по результативности, набрав 124 (50+74) очка в 61 игре за «Виндзор» в этом сезоне. Также белорус занял второе место в OHL по показателю «плюс-минус» (+58), разделив второе место по результативным передачам и третье место по голам и победным голам (8).

Протас был выбран «столичными» на драфте НХЛ — 2024 в третьем раунде под общим 75-м номером. Отметим, что старший брат Ильи Алексей Протас с 2021 года выступает в основе «Вашингтона». Этот сезоне стал для 24-летнего Протаса-старшего рекордным в карьере НХЛ. За 76 матчей он набрал 66 очков — забросил 30 шайб и отдал 36 результативных передач.