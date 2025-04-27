Пинчук стал автором лучшего гола минского «Динамо» в КХЛ-2024/2025 по версии болельщиков

Нападающий Виталий Пинчук стал автором лучшего гола минского «Динамо» в сезоне Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025. Его шайба в овертайме домашнего матча с новосибирской «Сибирью» (3:2) заняла первое место по версии болельщиков белорусской команды.

Пинчук формил сольный проход в овертайме через всю площадку, хладнокровно разобрался со всеми игроками «Сибири» и в падении переправил шайбу в ворота.

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Всего в этом сезоне на счету 23-летнего форварда минчан 25 голов и 18 результативных передач в 66 играх регулярного чемпионата КХЛ. Также он набрал 11 (5+6) очков в 11 матчах Кубка Гагарина — 2025.