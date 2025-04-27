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«Салават» нанёс один бросок в створ ворот «Локомотива» во 2-м периоде первого матча серии

«Салават» нанёс один бросок в створ ворот «Локомотива» во 2-м периоде первого матча серии
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В эти минуты в Ярославле на стадионе «Арена-2000» проходит первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» принимает уфимский «Салават Юлаев». После двух периодов ничья — 1:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Жаровский, Вязовой) – 01:57 (5x5)     1:1 Рафиков (Фрейз) – 24:00 (5x4)     1:2 Науменков (Алалыкин, Ремпал) – 53:24 (5x5)     1:3 Хмелевски (Вязовой) – 59:39 (en)    

Во второй двадцатиминутке уфимцы смогли нанести всего один бросок в створ ворот хозяев льда. Ярославцы 11 раз потревожили голкипера «Салавата», один из бросков оказался голевым. Отличился защитник Рушан Рафиков, реализовавший большинство. Соотношение бросков после двух периодов — 18-11 в пользу «Локомотива».

На момент выхода новости идёт третий период матча «Локомотив» — «Салават Юлаев». Счёт — 1:1.

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