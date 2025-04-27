«Салават» нанёс один бросок в створ ворот «Локомотива» во 2-м периоде первого матча серии

В эти минуты в Ярославле на стадионе «Арена-2000» проходит первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» принимает уфимский «Салават Юлаев». После двух периодов ничья — 1:1.

Во второй двадцатиминутке уфимцы смогли нанести всего один бросок в створ ворот хозяев льда. Ярославцы 11 раз потревожили голкипера «Салавата», один из бросков оказался голевым. Отличился защитник Рушан Рафиков, реализовавший большинство. Соотношение бросков после двух периодов — 18-11 в пользу «Локомотива».

На момент выхода новости идёт третий период матча «Локомотив» — «Салават Юлаев». Счёт — 1:1.