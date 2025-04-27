Голкипер Семён Вязовой набрал два очка по системе «гол+пас» в матче с «Локомотивом»
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» (1:3). Голкипер гостей Семён Вязовой сделал две результативные передачи.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Жаровский, Вязовой) – 01:57 (5x5) 1:1 Рафиков (Фрейз) – 24:00 (5x4) 1:2 Науменков (Алалыкин, Ремпал) – 53:24 (5x5) 1:3 Хмелевски (Вязовой) – 59:39 (en)
Вязовой принял участие в первой заброшенной шайбе «Салавата» — после атаки ярославцев он отбросил шайбу Александру Жаровскому, который переадресовал её автору гола Данилу Алалыкину. Также голкипер стал автором голевого паса на Александра Хмелевски, забросившего третью шайбу уфимцев в пустые ворота.
Таким образом, Вязовой записал на свой счёт 2 (0+2) первых очка по системе «гол+пас» в Кубке Гагарина — 2025. Также на его счету одна голевая передача в 28 проведённых матчах в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025.
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