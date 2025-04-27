Дубль Лукьянцева не спас «Спартак» от поражения во 2-м матче с «Чайкой» в Кубке Харламова

В Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местный «Спартак» принимал нижегородскую «Чайку». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3. Таким образом, счёт в серии сравнялся — 1-1.

В составе победителей Виктор Фёдоров отметился двумя голами, по одной заброшенной шайбе записали на свой счёт Макар Ополинский и Андрей Крутов. У «Спартака» дубль оформил нападающий Сергей Лукьянцев, принимавший участие в Кубке Гагарина в составе основной команды красно-белых. Ещё один гол забил Глеб Перелыгин.

Следующие два матча серии до четырёх побед состоятся 30 апреля и 1 мая в Нижнем Новгороде.