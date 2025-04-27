«Не знал, забью ли я ещё». Ландеског — о первой за три года заброшенной шайбе в НХЛ

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског поделился эмоциями после заброшенной шайбы в матче Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (4:0), которая стала для форварда первой в НХЛ более чем за 1000 дней.

«Я долго представлял, как снова забиваю, а потом были дни, когда я не знал, забью ли я вообще когда-либо ещё. Поэтому, конечно, это прекрасное чувство. Очень упорная серия и очень важная игра здесь, дома. Сделать это перед нашими болельщиками очень многое значит. Потрясающе. Надеюсь, дальше – больше», – сказал шведский хоккеист в послематчевом интервью.

Напомним, Ландеског не играл в НХЛ с 2022 года из-за травмы колена. В мае 2023-го ему сделали операцию по пересадке хряща на правом колене.

Следующая игра первого раунда Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Далласом» пройдёт в Далласе (США) в ночь на 29 апреля мск. Счёт в серии равный — 2-2.