«Это был гол жизни». Маккиннон — о первой за три года шайбе Ландескога в НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон оценил первый за три года гол в НХЛ одноклубника Габриэля Ландескога. Шведский форвард отличился в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Даллас Старз» (4:0).
«Это был больше чем просто гол в плей-офф. Думаю, это был гол жизни. Это очень много значило для всех нас, а затем он отдал передачу. Это невероятно. Для нас было очень важно помочь ему забить на домашнем льду», – сказал Маккиннон в послематчевом интервью.
Напомним, Ландеског не играл в НХЛ с 2022 года из-за травмы колена. В мае 2023-го ему сделали операцию по пересадке хряща на правом колене.
Следующая игра первого раунда Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Далласом» пройдёт в Далласе (США) в ночь на 29 апреля мск. Счёт в серии равный — 2-2.
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