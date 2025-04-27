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Сент-Луис Блюз — Виннипег Джетс, результат матча 27 апреля 2025, счёт 5:1, 1/8 финала плей-офф НХЛ 2024-2025

«Сент-Луис» уверенно победил «Виннипег» в Кубке Стэнли, Бучневич сделал голевую передачу
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Завершился четвёртый матч серии между «Сент-Луис Блюз» и «Виннипег Джетс» в первом раунде Кубка Стэнли. Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1. Таким образом, счёт в серии ничейный — 2-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Перфетти, Сэмберг) – 13:58     1:1 Нейборс (Парэйко, Фаулер) – 19:37     2:1 Такер (Ледди, Тексье) – 30:46     3:1 Шенн (Парэйко, Нейборс) – 37:23     4:1 Фолк (Нейборс, Шенн) – 38:54     5:1 Томас (Сундквист, Бучневич) – 42:01    

В составе победителей голами отметились Джейк Нейборс (также на его счету две результативные передачи), Тайлер Такер, Брэйден Шенн, Джастин Фолк и Роберт Томас. Российский нападающий «блюзменов» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Единственный гол «Виннипега» на счету Кайла Коннора. Российский форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко и его соотечественник в составе «Джетс» Владислав Наместников результативными действиями не отметились.

Следующая встреча серии до четырёх побед состоится 1 мая в Виннипеге.

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