«Сент-Луис» уверенно победил «Виннипег» в Кубке Стэнли, Бучневич сделал голевую передачу

Завершился четвёртый матч серии между «Сент-Луис Блюз» и «Виннипег Джетс» в первом раунде Кубка Стэнли. Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1. Таким образом, счёт в серии ничейный — 2-2.
В составе победителей голами отметились Джейк Нейборс (также на его счету две результативные передачи), Тайлер Такер, Брэйден Шенн, Джастин Фолк и Роберт Томас. Российский нападающий «блюзменов» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Единственный гол «Виннипега» на счету Кайла Коннора. Российский форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко и его соотечественник в составе «Джетс» Владислав Наместников результативными действиями не отметились.
Следующая встреча серии до четырёх побед состоится 1 мая в Виннипеге.
- 27 апреля 2025
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