Андрей Стась — лучший по вбрасываниям в минском «Динамо» в сезоне-2024/2025

Нападающий и капитан минского «Динамо» Андрей Стась стал лучшим игроком белорусской команды по вбрасываниям в сезоне-2024/2025. Он выиграл 733 из 1257 вбрасываний (58,31%) в матчах минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ и Кубке Гагарина.

«Наш капитан стал главным лидером на «точке» в уходящем сезоне. Он не только выигрывал вбрасывания для своих звеньев, но также выходил на лёд и вставал на «точку» в самые ключевые отрезки матчей», — написано в сообщении пресс-службы минского клуба.

Напомним, минское «Динамо» завершило выступления в Кубке Гагарина на стадии 1/4 финала, проиграв серию челябинскому «Трактору» со счётом 1-4.