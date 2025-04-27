Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 27 апреля 2025 года

Сегодня, 27 апреля, прошёл первый игровой день полуфинальной стадии Кубка Гагарина — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом единственного сыгранного матча.
В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» принимал уфимский «Салават Юлаев». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Счёт в первом периоде открыл форвард уфимского клуба Данил Алалыкин. Во второй двадцатиминутке защитник хозяев Рушан Рафиков реализовал большинство и восстановил равенство. За шесть с половиной минут до конца третьего периода Михаил Науменков вновь вывел гостей вперёд. В концовке хозяева сняли вратаря, чем воспользовался Александр Хмелевски, отправивший шайбу в пустые ворота.
Следующие игры в серии состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.
* при необходимости.
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