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«Важно, что выстояли во втором периоде». Козлов — о победе «Салавата» над «Локомотивом»

«Важно, что выстояли во втором периоде». Козлов — о победе «Салавата» над «Локомотивом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги первого матча серии с ярославским «Локомотивом» в 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором уфимская команда одержала выездную победу со счётом 3:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Жаровский, Вязовой) – 01:57 (5x5)     1:1 Рафиков (Фрейз) – 24:00 (5x4)     1:2 Науменков (Алалыкин, Ремпал) – 53:24 (5x5)     1:3 Хмелевски (Вязовой) – 59:39 (en)    

— Первый матч всегда очень важный, команды присматриваются друг к другу, мы знали, что «Локомотив» очень хорошо играет в атаке, там все габаритные, мастеровитые, поэтому акцент мы сделали на игру в обороне. Очень важно, что во втором периоде, когда «Локомотив» начал накладывать смены на смены, мы хорошо выстояли. Готовимся к следующей игре – она будет важная.

— Перед началом серии вы сказали, что команда «Локомотив» — это команда без слабых мест. Получается, довольно быстро вы сегодня их нашли?
— Мы не нашли слабые места, мы пытались сделать акцент на том, что мы можем что-то создать.

Вы сказали про второй период, сюда же можно отнести начало третьего. Насколько актуально на вашей лавке было слово «терпеть»?
— Это слово возникло у нас сразу же перед началом серии, как только мы узнали, что выходим на «Локомотив», и по-другому никак. Нужно терпеть, нужно работать в два раза больше, чем соперник, стараться выигрывать единоборства. Согласен, что это непросто, но ребята молодцы, выстояли этот натиск и продолжали стараться играть в свой хоккей, — приводит слова Козлова официальный сайт «Локомотива».

«Салават Юлаев» повёл в серии — 1-0. Следующие игры состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.

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