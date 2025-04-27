«Важно, что выстояли во втором периоде». Козлов — о победе «Салавата» над «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги первого матча серии с ярославским «Локомотивом» в 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором уфимская команда одержала выездную победу со счётом 3:1.

— Первый матч всегда очень важный, команды присматриваются друг к другу, мы знали, что «Локомотив» очень хорошо играет в атаке, там все габаритные, мастеровитые, поэтому акцент мы сделали на игру в обороне. Очень важно, что во втором периоде, когда «Локомотив» начал накладывать смены на смены, мы хорошо выстояли. Готовимся к следующей игре – она будет важная.

— Перед началом серии вы сказали, что команда «Локомотив» — это команда без слабых мест. Получается, довольно быстро вы сегодня их нашли?

— Мы не нашли слабые места, мы пытались сделать акцент на том, что мы можем что-то создать.

— Вы сказали про второй период, сюда же можно отнести начало третьего. Насколько актуально на вашей лавке было слово «терпеть»?

— Это слово возникло у нас сразу же перед началом серии, как только мы узнали, что выходим на «Локомотив», и по-другому никак. Нужно терпеть, нужно работать в два раза больше, чем соперник, стараться выигрывать единоборства. Согласен, что это непросто, но ребята молодцы, выстояли этот натиск и продолжали стараться играть в свой хоккей, — приводит слова Козлова официальный сайт «Локомотива».

«Салават Юлаев» повёл в серии — 1-0. Следующие игры состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.