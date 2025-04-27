Тренер «Локомотива» Никитин высказался о поражении от «Салавата» в 1-м матче 1/2 финала

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги первого матча серии с «Салаватом Юлаевым» (1:3) в 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025.

— Если в двух словах, то это не то, что мы все, включая болельщиков, хотели увидеть.

— Вы сегодня в костюме. С чем это связано?

— Меня лига хочет видеть в пиджаке.

— Чего не хватило сегодня?

— Всё взаимосвязано. Нет эмоций, поэтому территориальное преимущество впустую, без вторых шансов, без страсти. В полуфинале просто усилий недостаточно, нужны сверхусилия.

— Почему решили перейти на три звена в концовке?

— Выпускали, тех, кто теоретически может забить. Времени оставалось немного, — приводит слова Никитина официальный сайт «Локомотива».

«Салават Юлаев» повёл в серии — 1-0. Следующие игры состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.

*при необходимости.