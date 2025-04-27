Тренер «Локомотива» Никитин высказался о поражении от «Салавата» в 1-м матче 1/2 финала

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги первого матча серии с «Салаватом Юлаевым» (1:3) в 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025.
— Если в двух словах, то это не то, что мы все, включая болельщиков, хотели увидеть.
— Вы сегодня в костюме. С чем это связано?
— Меня лига хочет видеть в пиджаке.
— Чего не хватило сегодня?
— Всё взаимосвязано. Нет эмоций, поэтому территориальное преимущество впустую, без вторых шансов, без страсти. В полуфинале просто усилий недостаточно, нужны сверхусилия.
— Почему решили перейти на три звена в концовке?
— Выпускали, тех, кто теоретически может забить. Времени оставалось немного, — приводит слова Никитина официальный сайт «Локомотива».
«Салават Юлаев» повёл в серии — 1-0. Следующие игры состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.
*при необходимости.
- 27 апреля 2025
-
22:10
-
21:58
-
21:47
-
21:38
-
21:02
-
20:49
-
20:07
-
19:54
-
19:30
-
19:00
-
18:44
-
18:30
-
18:17
-
18:00
-
17:45
-
17:20
-
16:58
-
16:22
-
16:00
-
15:40
-
15:33
-
15:31
-
15:09
-
14:47
-
14:30
-
14:11
-
13:52
-
13:48
-
13:30
-
13:15
-
13:08
-
12:45
-
12:40
-
12:30
-
12:27