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Тренер «Локомотива» Никитин высказался о поражении от «Салавата» в 1-м матче 1/2 финала

Тренер «Локомотива» Никитин высказался о поражении от «Салавата» в 1-м матче 1/2 финала
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги первого матча серии с «Салаватом Юлаевым» (1:3) в 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Жаровский, Вязовой) – 01:57 (5x5)     1:1 Рафиков (Фрейз) – 24:00 (5x4)     1:2 Науменков (Алалыкин, Ремпал) – 53:24 (5x5)     1:3 Хмелевски (Вязовой) – 59:39 (en)    

— Если в двух словах, то это не то, что мы все, включая болельщиков, хотели увидеть.

— Вы сегодня в костюме. С чем это связано?
— Меня лига хочет видеть в пиджаке.

— Чего не хватило сегодня?
— Всё взаимосвязано. Нет эмоций, поэтому территориальное преимущество впустую, без вторых шансов, без страсти. В полуфинале просто усилий недостаточно, нужны сверхусилия.

— Почему решили перейти на три звена в концовке?
— Выпускали, тех, кто теоретически может забить. Времени оставалось немного, — приводит слова Никитина официальный сайт «Локомотива».

«Салават Юлаев» повёл в серии — 1-0. Следующие игры состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.

*при необходимости.

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