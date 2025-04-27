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«Приятно открывать новых снайперов». Козлов — о победных голах защитников «Салавата»

«Приятно открывать новых снайперов». Козлов — о победных голах защитников «Салавата»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос о третьем подряд победном голе защитника в матчах Кубка Гагарина. Сегодня, 27 апреля, защитник уфимцев Михаил Науменков забросил победную шайбу в первом матче серии с «Локомотивом» (3:1) в 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025. Ранее на стадии 1/4 финала в двух играх подряд автором победных шайб становился Алексей Василевский.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Жаровский, Вязовой) – 01:57 (5x5)     1:1 Рафиков (Фрейз) – 24:00 (5x4)     1:2 Науменков (Алалыкин, Ремпал) – 53:24 (5x5)     1:3 Хмелевски (Вязовой) – 59:39 (en)    

— В третьем матче подряд победная шайба забрасывается защитником. Есть ли у вас такая заготовка?
— Приятно открывать новых снайперов.

— Показалось, что эмоций сегодня было немного. Это последствия длинной предыдущей серии?
— Эмоции сегодня были, ребята держали их и правильно расходовали, когда это было нужно. Мы знали, что мы не перегоним «Локомотив», мы знали, что мы их не переборем 1 в 1. Ребята все здоровые, мастеровитые, они придерживались плана на игру, терпели и работали, — приводит слова Козлова официальный сайт «Локомотива».

«Салават Юлаев» повёл в серии — 1-0. Следующие игры состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.

*при необходимости.

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