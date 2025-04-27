Виктор Козлов ответил, сыграют ли Ливо и Тодд в следующем матче «Салавата» с «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос о возможном участии канадских форвардов уфимской команды Джошуа Ливо и Нэйтана Тодда в следующих матчах серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом».

— Каковы шансы на то, что Нэйтан Тодд и Джошуа Ливо сыграют в следующей игре?

— Мы будем смотреть. У них такие травмы, такие повреждения, поэтому будем смотреть, готовы они или нет. Они уже тренируются, — приводит слова Козлова официальный сайт «Локомотива».

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Ливо провёл 12 встреч, в которых набрал 15 (2+13) очков. На счету Тодда два гола и четыре результативные передачи в четырёх проведённых матчах в плей-офф.

Сегодня, 27 апреля, «Салават Юлаев» победил «Локомотивом» (3:1) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.