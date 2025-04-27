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Гол Левандовского помог Германии победить Швейцарию в матче юношеского ЧМ-2025 по хоккею

Гол Левандовского помог Германии победить Швейцарию в матче юношеского ЧМ-2025 по хоккею
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В американском Фриско завершился матч группового этапа юношеского чемпионата мира (до 18 лет) по хоккею между сборными Германии и Швейцарии. Немецкая команда одержала победу со счётом 5:4.

U18 ЧМ-2025 . Группа B
27 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Германия U18
Окончен
5 : 4
Швейцария U18
0:1 Наппьо (Ван дер Кай, Мунди) – 12:13 (5x4)     1:1 Хендель (Грива) – 17:36 (5x5)     2:1 Хендель – 17:55 (5x4)     3:1 Левандовский (Шнайдер, Хендель) – 28:42 (5x4)     3:2 Эшлиман (Нойеншвандер) – 30:00 (5x5)     4:2 Вильхофт – 35:51     4:3 Францина (Мунди, Педротти) – 46:37 (5x5)     4:4 Шенк (Педротти, Нойеншвандер) – 51:14 (5x3)     5:4 Шпат (Пенкин, Зиргибель) – 56:43 (5x5)    

Заброшенными шайбами в составе юношеской команды Германии отметились Карлос Хендель (дважды), Давид Левандовский, Дастин Вильхофт и Матье Шпат. Швейцарцы ответили точными бросками Люки Наппьо, Мика Эшлимана, Ноа Францины и Флориана Шенка.

После этой победы сборная Германии с пятью очками поднялась на третью строчку в турнирной таблице группы B, швейцарцы занимают последнее, пятое место, не набрав ни одного очка.

Турнирная таблица юношеского ЧМ-2025 по хоккею
Календарь юношеского ЧМ-2025 по хоккею
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