Гол Левандовского помог Германии победить Швейцарию в матче юношеского ЧМ-2025 по хоккею

В американском Фриско завершился матч группового этапа юношеского чемпионата мира (до 18 лет) по хоккею между сборными Германии и Швейцарии. Немецкая команда одержала победу со счётом 5:4.

Заброшенными шайбами в составе юношеской команды Германии отметились Карлос Хендель (дважды), Давид Левандовский, Дастин Вильхофт и Матье Шпат. Швейцарцы ответили точными бросками Люки Наппьо, Мика Эшлимана, Ноа Францины и Флориана Шенка.

После этой победы сборная Германии с пятью очками поднялась на третью строчку в турнирной таблице группы B, швейцарцы занимают последнее, пятое место, не набрав ни одного очка.