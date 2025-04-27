Результаты матчей 1/2 финала плей-офф МХЛ на 27 апреля 2025 года
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Сегодня, 27 апреля, состоялся один матч плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Фёдоров (Пугачёв) – 00:52 (5x5) 0:2 Ополинский (Пугачёв, Крутов) – 09:10 (5x4) 0:3 Фёдоров (Присекин) – 11:26 (5x5) 1:3 Лукьянцев (Марышев) – 31:15 (5x4) 1:4 Крутов (Свищёв, Чесноков) – 34:18 (5x5) 2:4 Лукьянцев (Рябов) – 46:45 (5x5) 3:4 Перелыгин (Мартынов, Рыбенок) – 55:03 (5x5)
В Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местный «Спартак» принимал нижегородскую «Чайку». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3. Таким образом, счёт в серии сравнялся — 1-1.
Следующие два матча серии до четырёх побед состоятся 30 апреля и 1 мая в Нижнем Новгороде.
В другой полуфинальной серии Кубка Харламова играют «СКА-1946» и «Омские Ястребы». Счёт в серии 2-0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
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