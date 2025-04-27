Результаты матчей 1/2 финала плей-офф МХЛ на 27 апреля 2025 года

Сегодня, 27 апреля, состоялся один матч плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

В Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местный «Спартак» принимал нижегородскую «Чайку». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3. Таким образом, счёт в серии сравнялся — 1-1.

Следующие два матча серии до четырёх побед состоятся 30 апреля и 1 мая в Нижнем Новгороде.

В другой полуфинальной серии Кубка Харламова играют «СКА-1946» и «Омские Ястребы». Счёт в серии 2-0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.