Алалыкин рассказал, за счёт чего «Салавату» удалось обыграть «Локомотив» в 1-м матче серии

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвёл итоги стартового матча серии с ярославским «Локомотивом» в 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором уфимская команда одержала выездную победу со счётом 3:1.

— Удалось взломать оборону соперника за счёт желания, самоотдачи. Мы выполнили то, что требовал тренерский штаб. Мы знали, что они хорошо играют в средней зоне, их сложно пройти. У нас выдался хороший первый период, во втором мы выстояли, а в третьем реализовали свои моменты.

– Семиматчевая серия со «Спартаком» как-то влияет?

– По мне, хорошо, что было семь матчей, мы находимся в игровом тонусе. Переключились, один день отдохнули и готовимся дальше. У «Локомотива» тоже было семь матчей в серии, все в равных условиях, — приводит слова Алалыкина официальный сайт уфимского клуба.

Алалыкин открыл счёт в сегодняшнем матче с «Локомотивом».

«Салават Юлаев» повёл в серии — 1-0. Следующие игры состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.