Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алалыкин рассказал, за счёт чего «Салавату» удалось обыграть «Локомотив» в 1-м матче серии

Алалыкин рассказал, за счёт чего «Салавату» удалось обыграть «Локомотив» в 1-м матче серии
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвёл итоги стартового матча серии с ярославским «Локомотивом» в 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором уфимская команда одержала выездную победу со счётом 3:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Жаровский, Вязовой) – 01:57 (5x5)     1:1 Рафиков (Фрейз) – 24:00 (5x4)     1:2 Науменков (Алалыкин, Ремпал) – 53:24 (5x5)     1:3 Хмелевски (Вязовой) – 59:39 (en)    

— Удалось взломать оборону соперника за счёт желания, самоотдачи. Мы выполнили то, что требовал тренерский штаб. Мы знали, что они хорошо играют в средней зоне, их сложно пройти. У нас выдался хороший первый период, во втором мы выстояли, а в третьем реализовали свои моменты.

– Семиматчевая серия со «Спартаком» как-то влияет?
– По мне, хорошо, что было семь матчей, мы находимся в игровом тонусе. Переключились, один день отдохнули и готовимся дальше. У «Локомотива» тоже было семь матчей в серии, все в равных условиях, — приводит слова Алалыкина официальный сайт уфимского клуба.

Алалыкин открыл счёт в сегодняшнем матче с «Локомотивом».

«Салават Юлаев» повёл в серии — 1-0. Следующие игры состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.

Материалы по теме
Герои Башкирии. «Салават» способен выбить «Локомотив» из Кубка Гагарина
Герои Башкирии. «Салават» способен выбить «Локомотив» из Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android