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«Придёт Ливо, будет ещё лучше». Алалыкин — о серии «Салавата» с «Локомотивом»

«Придёт Ливо, будет ещё лучше». Алалыкин — о серии «Салавата» с «Локомотивом»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин высказался по поводу отсутствия травмированного форварда уфимского клуба Джоша Ливо в стартовом матче серии с ярославским «Локомотивом» (3:1) в 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Жаровский, Вязовой) – 01:57 (5x5)     1:1 Рафиков (Фрейз) – 24:00 (5x4)     1:2 Науменков (Алалыкин, Ремпал) – 53:24 (5x5)     1:3 Хмелевски (Вязовой) – 59:39 (en)    

– Команда с Джошем Ливо и без него – насколько отличается?
– Он также часть команды, он восстанавливается и подсказывает молодым ребятам. Мы добавили немного своего желания. Придёт Ливо, будет ещё лучше, — приводит слова Алалыкина официальный сайт уфимского клуба.

Напомним, Джош Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата КХЛ, набрав 80 (49+31) очков и записав на свой счёт 49 голов (лучший результат в истории КХЛ по заброшенным шайбам за один сезон).

«Салават Юлаев» повёл в серии — 1-0. Следующие игры состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.

* при необходимости.

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