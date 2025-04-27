«Придёт Ливо, будет ещё лучше». Алалыкин — о серии «Салавата» с «Локомотивом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин высказался по поводу отсутствия травмированного форварда уфимского клуба Джоша Ливо в стартовом матче серии с ярославским «Локомотивом» (3:1) в 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025.

– Команда с Джошем Ливо и без него – насколько отличается?

– Он также часть команды, он восстанавливается и подсказывает молодым ребятам. Мы добавили немного своего желания. Придёт Ливо, будет ещё лучше, — приводит слова Алалыкина официальный сайт уфимского клуба.

Напомним, Джош Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата КХЛ, набрав 80 (49+31) очков и записав на свой счёт 49 голов (лучший результат в истории КХЛ по заброшенным шайбам за один сезон).

«Салават Юлаев» повёл в серии — 1-0. Следующие игры состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.

* при необходимости.