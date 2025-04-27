Стало известно, что сказал Козлов в раздевалке после победы «Салавата» над «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов обратился к игрокам уфимской команды в раздевалке после победы в первом матче серии с ярославским «Локомотивом» (3:1) в 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025.

«По-другому не будет в плей-офф. Надо всё равно терпеть, играть в обороне. Сегодня молодцы, во втором периоде выстояли. Кстати, Жаровский, первая передача у тебя? (Аплодисменты.) Вязовой — два ассиста (аплодисменты)», — сказал Козлов в раздевалке после матча.

Голкипер Семён Вязовой сделал две результативные передачи в матче с «Локомотивом». 18-летний форвард Александр Жаровский набрал первое очко в карьере в матчах Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» повёл в серии — 1-0. Следующие игры состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.

* при необходимости.