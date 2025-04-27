Стало известно, что сказал Козлов в раздевалке после победы «Салавата» над «Локомотивом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов обратился к игрокам уфимской команды в раздевалке после победы в первом матче серии с ярославским «Локомотивом» (3:1) в 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Жаровский, Вязовой) – 01:57 (5x5) 1:1 Рафиков (Фрейз) – 24:00 (5x4) 1:2 Науменков (Алалыкин, Ремпал) – 53:24 (5x5) 1:3 Хмелевски (Вязовой) – 59:39 (en)
«По-другому не будет в плей-офф. Надо всё равно терпеть, играть в обороне. Сегодня молодцы, во втором периоде выстояли. Кстати, Жаровский, первая передача у тебя? (Аплодисменты.) Вязовой — два ассиста (аплодисменты)», — сказал Козлов в раздевалке после матча.
Голкипер Семён Вязовой сделал две результативные передачи в матче с «Локомотивом». 18-летний форвард Александр Жаровский набрал первое очко в карьере в матчах Кубка Гагарина.
«Салават Юлаев» повёл в серии — 1-0. Следующие игры состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.
* при необходимости.
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