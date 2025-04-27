Семён Вязовой стал первым вратарём в истории Кубка Гагарина, сделавшим два ассиста за матч

Голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой стал первым вратарём в истории Кубка Гагарина, сделавшим две результативные передачи в одном матче. Сегодня, 27 апреля, он дважды ассистировал партнёрам в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом» (3:1).

Вязовой принял участие в первой заброшенной шайбе «Салавата» — после атаки ярославцев он отбросил шайбу Александру Жаровскому, который переадресовал её автору гола Данилу Алалыкину. Также голкипер стал автором голевого паса на Александра Хмелевски, забросившего третью шайбу уфимцев в пустые ворота.

Таким образом, Вязовой записал на свой счёт 2 (0+2) первых очка по системе «гол+пас» в Кубке Гагарина — 2025. Также на его счету одна голевая передача в 28 проведённых матчах в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025.