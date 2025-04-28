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Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 27 апреля 2025 года

В воскресенье, 27 апреля, состоялся первый матч в рамках 1/2 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Счёт в серии 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги:

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 1-0.

«Югра» (Ханты-Мансийск) и «Химик» (Воскресенск) проведут первый матч серии до четырёх побед в понедельник, 28 апреля.

Четвертьфинальные серии Кубка чемпиона России завершились следующим образом:

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 4-2;

«Югра» — «Норильск» — 4-0;

«Химик» — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 4-1;

«Торпедо-Горький» — «Челмет» (Челябинск) — 4-0.