Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 27 апреля 2025 года
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В воскресенье, 27 апреля, состоялся первый матч в рамках 1/2 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
ОТ
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
1:0 Буруянов – 10:00 (5x5) 1:1 Ильин (Александров, Орлович-Грудков) – 17:50 (5x5) 2:1 Зинченко – 20:34 (4x5) 3:1 Бердюков (Сидляров, Жабреев) – 33:28 (5x4) 4:1 Жабреев (Сидляров) – 34:41 (5x4) 4:2 Шавин (Конюшков) – 35:34 (5x5) 4:3 Шавин (Конюшков, Чефанов) – 38:54 (5x4) 4:4 Конюшков (Александров, Орлович-Грудков) – 53:04 (5x5) 5:4 Шевченко (Яковлев) – 60:23 (5x5)
Счёт в серии 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги:
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 1-0.
«Югра» (Ханты-Мансийск) и «Химик» (Воскресенск) проведут первый матч серии до четырёх побед в понедельник, 28 апреля.
Четвертьфинальные серии Кубка чемпиона России завершились следующим образом:
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 4-2;
«Югра» — «Норильск» — 4-0;
«Химик» — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 4-1;
«Торпедо-Горький» — «Челмет» (Челябинск) — 4-0.
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