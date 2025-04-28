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Нью-Джерси – Каролина, результат матча 27 апреля 2025, счет 2:5, четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2024/2025 (Кубок Стэнли)

Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси» и повести в серии 3-1
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Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Бёрнс, Блейк) – 00:52     0:2 Славин – 09:47     0:3 Свечников – 20:42 (pp)     1:3 Хишир (Палат, Майер) – 22:45     2:3 Майер – 27:34     2:4 Мартинук (Бёрнс) – 54:14     2:5 Свечников (Блейк, Ахо) – 56:43    

За «Каролину» хет-трик оформил российский нападающий Андрей Свечников и ещё по одной шайбе в свой актив записали Джейккоб Славин и Джордан Мартинук. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Голкипер Пётр Кочетков вышел на площадку во втором периоде и сделал 13 сейвов.

За «Нью-Джерси» забивали Нико Хишир и Тимо Майер.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Каролины». Пятый матч серии состоится 30 апреля в Роли на стадионе «Леново Центр».

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