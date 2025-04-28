Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси» и повести в серии 3-1

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

За «Каролину» хет-трик оформил российский нападающий Андрей Свечников и ещё по одной шайбе в свой актив записали Джейккоб Славин и Джордан Мартинук. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Голкипер Пётр Кочетков вышел на площадку во втором периоде и сделал 13 сейвов.

За «Нью-Джерси» забивали Нико Хишир и Тимо Майер.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Каролины». Пятый матч серии состоится 30 апреля в Роли на стадионе «Леново Центр».