Свечников догнал Капризова в гонке снайперов нынешнего сезона плей-офф НХЛ
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников догнал соотечественника форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в гонке снайперов нынешнего сезона плей-офф Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Бёрнс, Блейк) – 00:52 0:2 Славин – 09:47 0:3 Свечников – 20:42 (pp) 1:3 Хишир (Палат, Майер) – 22:45 2:3 Майер – 27:34 2:4 Бёрнс – 54:14 2:5 Свечников (Блейк, Ахо) – 56:43
Свечников в четвёртом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) оформил хет-трик. Таким образом, на его счету четыре шайбы в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ. Столько же голов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли забивали Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Кирилл Капризов и Мэтт Болди (оба «Миннесота Уайлд») и Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»).
Теперь они делят между собой первое место.
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