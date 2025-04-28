Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Свечников догнал Капризова в гонке снайперов нынешнего сезона плей-офф НХЛ

Свечников догнал Капризова в гонке снайперов нынешнего сезона плей-офф НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников догнал соотечественника форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в гонке снайперов нынешнего сезона плей-офф Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Бёрнс, Блейк) – 00:52     0:2 Славин – 09:47     0:3 Свечников – 20:42 (pp)     1:3 Хишир (Палат, Майер) – 22:45     2:3 Майер – 27:34     2:4 Бёрнс – 54:14     2:5 Свечников (Блейк, Ахо) – 56:43    

Свечников в четвёртом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) оформил хет-трик. Таким образом, на его счету четыре шайбы в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ. Столько же голов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли забивали Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Кирилл Капризов и Мэтт Болди (оба «Миннесота Уайлд») и Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»).

Теперь они делят между собой первое место.

Материалы по теме
Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси» и повести в серии 3-1
Календарь плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android