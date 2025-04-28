Свечников догнал Капризова в гонке снайперов нынешнего сезона плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников догнал соотечественника форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в гонке снайперов нынешнего сезона плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Свечников в четвёртом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) оформил хет-трик. Таким образом, на его счету четыре шайбы в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ. Столько же голов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли забивали Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Кирилл Капризов и Мэтт Болди (оба «Миннесота Уайлд») и Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»).

Теперь они делят между собой первое место.