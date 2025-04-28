Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Канады уверенно обыграла Финляндию в матче юношеского ЧМ-2025

Сборная Канады уверенно обыграла Финляндию в матче юношеского ЧМ-2025
Комментарии

В Аллене (США) на стадионе «Кредит Юнион Эвент Центр» прошёл матч группового этапа юношеского чемпионата мира (до 18 лет) по хоккею между сборными Финляндии и Канады. Канадская команда одержала победу со счётом 5:1.

U18 ЧМ-2025 . Группа A
28 апреля 2025, понедельник. 00:00 МСК
Финляндия U18
Окончен
1 : 5
Канада U18
0:1 Киндел (Рубрук, Кацин) – 03:19 (5x4)     0:2 Кутс (Кацин, Мартин) – 26:04 (5x5)     0:3 Вильнёв (Цата) – 26:31 (5x5)     0:4 Решни (Киндел, Вильнёв) – 29:39 (5x3)     1:4 Сомервуори (Болиус, Ваннинен) – 44:40 (5x4)     1:5 Мартин – 59:49 (en)    

В составе победителей голами отметились Бенжамин Киндел, Брэйден Кутс, Ксавье Вильнёв, Коул Решни и Брэди Мартин. За Финляндию отличился Йере Сомервуори.

После этой победы сборная Канады с девятью очками в трёх играх располагается на первой строчке в турнирной таблице группы А. Национальная команда Финляндии занимает второе место, в активе команды семь очков по итогам четырёх матчей.

Материалы по теме
Гол Левандовского помог Германии победить Швейцарию в матче юношеского ЧМ-2025 по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android