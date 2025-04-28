Сборная Канады уверенно обыграла Финляндию в матче юношеского ЧМ-2025

В Аллене (США) на стадионе «Кредит Юнион Эвент Центр» прошёл матч группового этапа юношеского чемпионата мира (до 18 лет) по хоккею между сборными Финляндии и Канады. Канадская команда одержала победу со счётом 5:1.

В составе победителей голами отметились Бенжамин Киндел, Брэйден Кутс, Ксавье Вильнёв, Коул Решни и Брэди Мартин. За Финляндию отличился Йере Сомервуори.

После этой победы сборная Канады с девятью очками в трёх играх располагается на первой строчке в турнирной таблице группы А. Национальная команда Финляндии занимает второе место, в активе команды семь очков по итогам четырёх матчей.