Сборная Канады уверенно обыграла Финляндию в матче юношеского ЧМ-2025
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В Аллене (США) на стадионе «Кредит Юнион Эвент Центр» прошёл матч группового этапа юношеского чемпионата мира (до 18 лет) по хоккею между сборными Финляндии и Канады. Канадская команда одержала победу со счётом 5:1.
U18 ЧМ-2025 . Группа A
28 апреля 2025, понедельник. 00:00 МСК
Финляндия U18
Окончен
1 : 5
Канада U18
0:1 Киндел (Рубрук, Кацин) – 03:19 (5x4) 0:2 Кутс (Кацин, Мартин) – 26:04 (5x5) 0:3 Вильнёв (Цата) – 26:31 (5x5) 0:4 Решни (Киндел, Вильнёв) – 29:39 (5x3) 1:4 Сомервуори (Болиус, Ваннинен) – 44:40 (5x4) 1:5 Мартин – 59:49 (en)
В составе победителей голами отметились Бенжамин Киндел, Брэйден Кутс, Ксавье Вильнёв, Коул Решни и Брэди Мартин. За Финляндию отличился Йере Сомервуори.
После этой победы сборная Канады с девятью очками в трёх играх располагается на первой строчке в турнирной таблице группы А. Национальная команда Финляндии занимает второе место, в активе команды семь очков по итогам четырёх матчей.
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