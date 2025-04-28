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Овечкин вылетел на скамейку запасных после неудачного силового приёма

Овечкин вылетел на скамейку запасных после неудачного силового приёма
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В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2-й период
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт – 0:0. В одном из эпизодов российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл неудачный силовой приём на канадском защитнике хозяев Александре Каррье и вылетел на скамейку запасных.

ВИДЕО

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету российского форварда три гола и результативная передача в четырёх матчах. Всего за карьеру в плей-офф Овечкин забросил 75 шайб.

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