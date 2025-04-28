Результаты матчей юношеского ЧМ-2025 27 апреля

В воскресенье, 27 апреля, завершился очередной игровой день на юношеском чемпионате мира 2025 года по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты юношенского ЧМ-2025 по хоккею 27 апреля:

Германия — Швейцария — 5:4;

Финляндия — Канада — 1:5.

Лидером в группе А является национальная канада Канады, набравшая девять очков по итогам трёх матчей. Первое место в группе B занимает сборная США, на счету которой также девять баллов в трёх стартовых играх турнира.

Отметим, что групповой этап турнира завершится завтра, 29 апреля.

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