Иван Демидов в матче с «Вашингтоном» набрал первое очко в карьере в Кубке Стэнли

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт – 1:1. В составе «Монреаля» результативной передачей отметился российский нападающий Иван Демидов, для которого это стало первым очком в карьере в Кубке Стэнли.

В первых трёх матчах в плей-офф НХЛ Демидов не смог отметиться результативными действиями.

Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка и дебютировал в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».