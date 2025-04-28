«Монреаль» забил гол в матче с «Вашингтоном» после удаления Александра Овечкина

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт – 2:1 в пользу «Монреаля». Хозяева вышли вперед в этой встрече после удаления российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Отметим, в двух голах «Монреаля» поучаствовал российский нападающий Иван Демидов, который отметился результативными передачами.

Это его первые очки в плей-офф НХЛ. Ранее он три матча подряд не мог отметиться результативными действиями.