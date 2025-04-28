Овечкин обошёл двух игроков по количеству матчей в истории Кубка Стэнли
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В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25 1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp) 2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp) 2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39 2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23 2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21 2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05
На момент написания новости проходит третий период. Счёт – 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для 39-летнего российского капитана «Кэпиталз» эта игра стала 155-й в плей-офф за карьеру.
Благодаря этому Овечкин поднялся на 89-е место по количеству матчей в Кубке Стэнли, обогнав Джона Леклера и Джереми Рёника.
По этому показателю Овечкин сравнялся с Дэррилом Сидором и Стэном Микитой, на счету которых по 155 игр.
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