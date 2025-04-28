Овечкин обошёл двух игроков по количеству матчей в истории Кубка Стэнли

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт – 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для 39-летнего российского капитана «Кэпиталз» эта игра стала 155-й в плей-офф за карьеру.

Благодаря этому Овечкин поднялся на 89-е место по количеству матчей в Кубке Стэнли, обогнав Джона Леклера и Джереми Рёника.

По этому показателю Овечкин сравнялся с Дэррилом Сидором и Стэном Микитой, на счету которых по 155 игр.