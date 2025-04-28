Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин обошёл двух игроков по количеству матчей в истории Кубка Стэнли

Овечкин обошёл двух игроков по количеству матчей в истории Кубка Стэнли
Комментарии

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт – 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для 39-летнего российского капитана «Кэпиталз» эта игра стала 155-й в плей-офф за карьеру.

Благодаря этому Овечкин поднялся на 89-е место по количеству матчей в Кубке Стэнли, обогнав Джона Леклера и Джереми Рёника.

По этому показателю Овечкин сравнялся с Дэррилом Сидором и Стэном Микитой, на счету которых по 155 игр.

Материалы по теме
«Монреаль» забил гол в матче с «Вашингтоном» после удаления Александра Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android