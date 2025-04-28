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«Вашингтон» обыграл «Монреаль» в четвёртом матче серии, на счету Демидова две передачи

«Вашингтон» обыграл «Монреаль» в четвёртом матче серии, на счету Демидова две передачи
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Завершился четвёртый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

В составе победителей голами отметились Дилан Строум, Брэндон Дьюхейм (дубль), Эндрю Манджапане и Том Уилсон. За «Монреаль» отличились Юрай Слафковски и Коул Кофилд. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов записал на свой счёт две результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «столичных».

Следующая встреча серии состоится в ночь на 1 мая. Начало встречи — в 2:00 по московскому времени.

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