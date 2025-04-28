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В НХЛ отреагировали на первое очко Ивана Демидова в Кубке Стэнли

В НХЛ отреагировали на первое очко Ивана Демидова в Кубке Стэнли
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В Национальной хоккейной лиге отреагировали на первое очко российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в Кубке Стэнли. Демидов в четвёртом матче первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) отметился двумя результативными передачами. Это его первые очки в карьере в Кубке Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

«Жги, Иван Демидов!», — написано на официальной странице НХЛ в социальной сети X.

В первых трёх матчах в плей-офф НХЛ Демидов не смог отметиться результативными действиями.

Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка и дебютировал в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».

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