В НХЛ отреагировали на первое очко Ивана Демидова в Кубке Стэнли

В Национальной хоккейной лиге отреагировали на первое очко российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в Кубке Стэнли. Демидов в четвёртом матче первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) отметился двумя результативными передачами. Это его первые очки в карьере в Кубке Стэнли.

«Жги, Иван Демидов!», — написано на официальной странице НХЛ в социальной сети X.

В первых трёх матчах в плей-офф НХЛ Демидов не смог отметиться результативными действиями.

Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка и дебютировал в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».