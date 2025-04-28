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Андрей Свечников повторил рекорд Уэйна Гретцки и ещё трёх легенд НХЛ в Кубке Стэнли

Андрей Свечников повторил рекорд Уэйна Гретцки и ещё трёх легенд НХЛ в Кубке Стэнли
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Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал пятым хоккеистом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось оформить два хет-трика в плей-офф в рамках одного клуба. Напомним, в минувшем матче, проходящем в рамках 1/8 финала Кубка Стэнли, с «Нью-Джерси Дэвилз» игрок забросил три шайбы. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Бёрнс, Блейк) – 00:52     0:2 Славин – 09:47     0:3 Свечников – 20:42 (pp)     1:3 Хишир (Палат, Майер) – 22:45     2:3 Майер – 27:34     2:4 Бёрнс – 54:14     2:5 Свечников (Блейк, Ахо) – 56:43    

Первый хет-трик Свечникову удалось оформить во втором матче первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2019/2020. Ранее это достижение покорялось лишь экс-форварду «Эдмонтон Ойлерз» Уэйну Гретцки, экс-нападающему «Оттавы Сенаторз» Даниэлю Альфредссону, экс-хоккеисту «Чикаго Блэкхоукс» Дагу Бентли и экс-защитнику «Калгари Флэймз» Полу Рейнхарту.

Счёт в серии стал 3:1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдёт 30 апреля.

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