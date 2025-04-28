Александр Овечкин в двух шагах от повторения достижения Павла Дацюка в Кубке Стэнли

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой 155-й матч в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреалем» (5:2) и приблизился к экс-игроку «Детройт Ред Уингз» Павлу Дацюку по этому показателю.
Дацюк провёл в плей-офф НХЛ 157 встреч. Лидером среди россиян по количеству сыгранных матчей в плей-офф НХЛ является экс-форвард лиги Сергей Фёдоров, на счету которого 183 игры. Второе место по этому показателю занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого 177 проведённых встреч. На третьей строчке располагается экс-защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов, на счету которого 164 матча.
Напомним, «Вашингтон» ведёт в серии с «Монреалем» со счётом 3-1. В случае победы в следующем матче «столичный» коллектив выиграет серию и выйдет во второй раунд турнира.
Игроки «Вашингтона» описали чувства от рекордной шайбы Овечкина
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