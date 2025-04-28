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Александр Овечкин в двух шагах от повторения достижения Павла Дацюка в Кубке Стэнли

Александр Овечкин в двух шагах от повторения достижения Павла Дацюка в Кубке Стэнли
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой 155-й матч в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреалем» (5:2) и приблизился к экс-игроку «Детройт Ред Уингз» Павлу Дацюку по этому показателю.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

Дацюк провёл в плей-офф НХЛ 157 встреч. Лидером среди россиян по количеству сыгранных матчей в плей-офф НХЛ является экс-форвард лиги Сергей Фёдоров, на счету которого 183 игры. Второе место по этому показателю занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого 177 проведённых встреч. На третьей строчке располагается экс-защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов, на счету которого 164 матча.

Напомним, «Вашингтон» ведёт в серии с «Монреалем» со счётом 3-1. В случае победы в следующем матче «столичный» коллектив выиграет серию и выйдет во второй раунд турнира.

Игроки «Вашингтона» описали чувства от рекордной шайбы Овечкина

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