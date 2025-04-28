Гол с участием Демидова стал 2-м в истории «Монреаля», забитым связкой игроков до 21 года

Первый гол «Монреаля Канадиенс», забитый словацким нападающим Юраем Слафковски с передач американского защитника Лэйна Хатсона и российского форварда Ивана Демидова, в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), стал вторым в истории клуба, заброшенным связкой игроков до 21 года в Кубке Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По информации лиги, первой связкой игроков до 21 года, забросившей шайбу в плей-офф, были Стефан Ричер, Шейн Корсон и Петр Свобода в 1987 году.

Напомним, счёт в серии между «Монреалем» и «Вашингтоном» состаявлчет 3-1 в пользу столичной команды.