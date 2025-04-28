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Гол с участием Демидова стал 2-м в истории «Монреаля», забитым связкой игроков до 21 года

Гол с участием Демидова стал 2-м в истории «Монреаля», забитым связкой игроков до 21 года
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Первый гол «Монреаля Канадиенс», забитый словацким нападающим Юраем Слафковски с передач американского защитника Лэйна Хатсона и российского форварда Ивана Демидова, в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), стал вторым в истории клуба, заброшенным связкой игроков до 21 года в Кубке Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

По информации лиги, первой связкой игроков до 21 года, забросившей шайбу в плей-офф, были Стефан Ричер, Шейн Корсон и Петр Свобода в 1987 году.

Напомним, счёт в серии между «Монреалем» и «Вашингтоном» состаявлчет 3-1 в пользу столичной команды.

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