«Вашингтон» близок к выходу в 1/4 плей-офф, Свечников оформил хет-трик. Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Монреаль Канадиенс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и находится в шаге от выхода в 1/4 финала Кубка Стэнли, хет-трик российского форварда Андрея Свечникова помог «Каролине Харрикейнз» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» и повести в серии со счётом 3-1, «Наполи» после победы над «Торино» возглавил турнирную таблицу Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».