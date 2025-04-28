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28 апреля главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты плей-офф НХЛ и НБА, теннис, Александр Овечкин, Иван Демидов

«Вашингтон» близок к выходу в 1/4 плей-офф, Свечников оформил хет-трик. Главное к утру
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«Вашингтон Кэпиталз» победил «Монреаль Канадиенс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и находится в шаге от выхода в 1/4 финала Кубка Стэнли, хет-трик российского форварда Андрея Свечникова помог «Каролине Харрикейнз» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» и повести в серии со счётом 3-1, «Наполи» после победы над «Торино» возглавил турнирную таблицу Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» обыграл «Монреаль» в четвёртом матче серии, на счету Демидова — две передачи.
  2. Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси» и повести в серии 3-1.
  3. «Наполи» победил «Торино» в 34-м туре и обошёл «Интер» в чемпионской гонке Серии А.
  4. «Лейкерс» проиграли «Миннесоте», у Дончича — 38 очков, Леброн оформил дабл-дабл.
  5. Рыбакина проиграла Свитолиной в третьем круге турнира в Мадриде.
  6. 19-летний Иван Демидов установил рекорд франшизы в Кубке Стэнли.
  7. Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от разгромного поражения «Индиане» в плей-офф.
  8. Стало известно, кто может стать главным тренером «Реала» на Клубном чемпионате мира.
  9. «Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и сравнял счёт в серии. У Драйзайтля — четыре очка.
  10. Трипл-дабл Каннингема не помог «Детройту» победить «Нью-Йорк» в 4-м матче серии плей-офф.
  11. Дубль Безрукова помог «Рубину» в большинстве обыграть «Факел» в матче 26-го тура РПЛ.
  12. «Сент-Луис» уверенно победил «Виннипег» в Кубке Стэнли, Бучневич сделал голевую передачу.
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