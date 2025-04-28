Видео мощнейшего силового приёма Овечкина, за который его удалили в игре с «Монреалем»

Завершился четвёртый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2. По ходу встречи российский лидер гостей Александр Овечкин был удалён за атаку игрока, не владеющего шайбой

Эпизод случился в концовке второго периода. В одном из эпизодов Овечкин атаковал канадского форварда хозяев Джейка Эванса и получил двухминутный штраф. «Монреаль» заработал большинство и сумел реализовать его, однако в итоге ему это не помогло.

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Напомним, по ходу встречи Овечки результативными действиями отметиться не смог. «Вашингтон» повёл в серии 3-1 и близок к выходу в следующий раунд.

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