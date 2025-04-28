Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и сравнял счёт в серии. У Драйзайтля — четыре очка

В ночь с 27 на 28 апреля мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этой встрече в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе «Лос-Анджелеса» заброшенными шайбами отличились американские нападающие Тревор Мур и

Уоррен Фёгеле, швейцарский форвард Кевин Фиала.

У «Эдмонтона» забитыми голами отметились канадские форвард Кори Перри и защитник Эван Бушар, на счету которого дубль. Также на счету звёздного немецкого хоккеиста Леона Драйзайтля гол и три результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии между командами стал 2-2. Следующий матч пройдёт 30 апреля в Лос-Анджелесе.