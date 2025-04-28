Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 28 апреля 2025, счёт 4:3 ОТ, четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и сравнял счёт в серии. У Драйзайтля — четыре очка
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 27 на 28 апреля мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этой встрече в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Дано) – 10:35     0:2 Фёгеле (Дано) – 21:31     1:2 Перри (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 24:11 (pp)     1:3 Фиала (Лаферрье) – 27:32     2:3 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 47:51     3:3 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 59:31     4:3 Драйзайтль – 78:18 (pp)    

В составе «Лос-Анджелеса» заброшенными шайбами отличились американские нападающие Тревор Мур и
Уоррен Фёгеле, швейцарский форвард Кевин Фиала.

У «Эдмонтона» забитыми голами отметились канадские форвард Кори Перри и защитник Эван Бушар, на счету которого дубль. Также на счету звёздного немецкого хоккеиста Леона Драйзайтля гол и три результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии между командами стал 2-2. Следующий матч пройдёт 30 апреля в Лос-Анджелесе.

Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная сетка плей-офф НХЛ
Материалы по теме
«Эдмонтон» спас матч за 10 секунд, первая победа «Нью-Джерси». Итоги дня в НХЛ
«Эдмонтон» спас матч за 10 секунд, первая победа «Нью-Джерси». Итоги дня в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android