Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на победу клуба в матче с «Монреалем»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу клуба в четвёртом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25 1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp) 2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp) 2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39 2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23 2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21 2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05
«Если убрать все моменты с большинством и меньшинством, мне очень понравилась наша игра. Мне понравилось, как мы начали, мне понравился наш первый период, наш второй. Я считаю, что детали нашей игры были на хорошем уровне. Мы не создавали много моментов, но игра складывалась именно так, как нужно», — приводит слова Спенсера Карбери официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Кэпиталз» выиграли матч со счётом 5:2 и повели в серии — 3-1.
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