Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на победу клуба в матче с «Монреалем»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу клуба в четвёртом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».

«Если убрать все моменты с большинством и меньшинством, мне очень понравилась наша игра. Мне понравилось, как мы начали, мне понравился наш первый период, наш второй. Я считаю, что детали нашей игры были на хорошем уровне. Мы не создавали много моментов, но игра складывалась именно так, как нужно», — приводит слова Спенсера Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Кэпиталз» выиграли матч со счётом 5:2 и повели в серии — 3-1.

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