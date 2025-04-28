Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на победу клуба в матче с «Монреалем»

Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на победу клуба в матче с «Монреалем»
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу клуба в четвёртом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

«Если убрать все моменты с большинством и меньшинством, мне очень понравилась наша игра. Мне понравилось, как мы начали, мне понравился наш первый период, наш второй. Я считаю, что детали нашей игры были на хорошем уровне. Мы не создавали много моментов, но игра складывалась именно так, как нужно», — приводит слова Спенсера Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Кэпиталз» выиграли матч со счётом 5:2 и повели в серии — 3-1.

Игроки «Вашингтона» описали чувства от рекордной шайбы Овечкина

Материалы по теме
Видео мощнейшего силового приёма Овечкина, за который его удалили в игре с «Монреалем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android