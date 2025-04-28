Иван Демидов установил рекорд Кубка Стэнли последних двух лет

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов в четвёртом матче первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) отметился двумя результативными передачами. Это его первые очки в карьере в Кубке Стэнли. Нападающий благодаря им стал автором рекорда Кубка Стэнли последних двух лет.

Демидов стал первым тинейджером (игроком до 20 лет), кому удалось набрать 2+ очка в матче плей-офф НХЛ впервые с 2023 года. Тогда это сделал Люк Хьюз (19 лет, 240 дней — два очка в третьем матче второго раунда 2023 года) и Уайатт Джонстон (19 лет, 355 дней — два очка во втором матче второго раунда 2023 года).

Напомним, Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка и дебютировал в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс». В первых трёх играх плей-офф россиянин результативными действиями не отметился.

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