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Иван Демидов установил рекорд Кубка Стэнли последних двух лет

Иван Демидов установил рекорд Кубка Стэнли последних двух лет
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Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов в четвёртом матче первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) отметился двумя результативными передачами. Это его первые очки в карьере в Кубке Стэнли. Нападающий благодаря им стал автором рекорда Кубка Стэнли последних двух лет.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

Демидов стал первым тинейджером (игроком до 20 лет), кому удалось набрать 2+ очка в матче плей-офф НХЛ впервые с 2023 года. Тогда это сделал Люк Хьюз (19 лет, 240 дней — два очка в третьем матче второго раунда 2023 года) и Уайатт Джонстон (19 лет, 355 дней — два очка во втором матче второго раунда 2023 года).

Напомним, Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка и дебютировал в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс». В первых трёх играх плей-офф россиянин результативными действиями не отметился.

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