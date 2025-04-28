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19-летний Иван Демидов установил рекорд франшизы в Кубке Стэнли

19-летний Иван Демидов установил рекорд франшизы в Кубке Стэнли
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Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отличился двумя результативными передачами в четвёртом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

Таким образом, как сообщает пресс-служба НХЛ, россиянин стал первым игроком до 21 года в истории франшизы, набравшим несколько очков в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Кроме того, Демидов стал первым, кто набрал два и более очков в одном матче плей-офф НХЛ с 2023 года среди игроков всех клубов. Тогда этого добились защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Люк Хьюз (19 лет, 240 дней) и нападающий «Даллас Старз» Уайатт Джонстон (19 лет, 355 дней).

Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка. «Канадиенс» уступают в серии с «Вашингтон Кэпиталз» после четырёх матчей со счётом 1-3. Следующая игра пройдёт в столице США 1 мая.

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