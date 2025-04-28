19-летний Иван Демидов установил рекорд франшизы в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отличился двумя результативными передачами в четвёртом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).
Таким образом, как сообщает пресс-служба НХЛ, россиянин стал первым игроком до 21 года в истории франшизы, набравшим несколько очков в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Кроме того, Демидов стал первым, кто набрал два и более очков в одном матче плей-офф НХЛ с 2023 года среди игроков всех клубов. Тогда этого добились защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Люк Хьюз (19 лет, 240 дней) и нападающий «Даллас Старз» Уайатт Джонстон (19 лет, 355 дней).
Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка. «Канадиенс» уступают в серии с «Вашингтон Кэпиталз» после четырёх матчей со счётом 1-3. Следующая игра пройдёт в столице США 1 мая.
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