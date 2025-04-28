Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 28 апреля 2025 года

28 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2. Хет-триком отметился российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников.
Завершился четвёртый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов записал на свой счёт две результативные передачи.
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