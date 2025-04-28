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Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 28 апреля 2025 года

Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 28 апреля 2025 года
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28 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Перфетти, Сэмберг) – 13:58     1:1 Нейборс (Парэйко, Фаулер) – 19:37     2:1 Такер (Ледди, Тексье) – 30:46     3:1 Шенн (Парэйко, Нейборс) – 37:23     4:1 Фолк (Нейборс, Шенн) – 38:54     5:1 Томас (Сундквист, Бучневич) – 42:01    

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2. Хет-триком отметился российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Бёрнс, Блейк) – 00:52     0:2 Славин – 09:47     0:3 Свечников – 20:42 (pp)     1:3 Хишир (Палат, Майер) – 22:45     2:3 Майер – 27:34     2:4 Бёрнс – 54:14     2:5 Свечников (Блейк, Ахо) – 56:43    

Завершился четвёртый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов записал на свой счёт две результативные передачи.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Дано) – 10:35     0:2 Фёгеле (Дано) – 21:31     1:2 Перри (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 24:11 (pp)     1:3 Фиала (Лаферрье) – 27:32     2:3 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 47:51     3:3 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 59:31     4:3 Драйзайтль – 78:18 (pp)    
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