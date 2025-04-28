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Андрей Свечников повторил достижение Малкина и Тарасенко в плей-офф НХЛ

Андрей Свечников повторил достижение Малкина и Тарасенко в плей-офф НХЛ
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников сделал хет‑трик в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью‑Джерси Дэвилз» (5:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Бёрнс, Блейк) – 00:52     0:2 Славин – 09:47     0:3 Свечников – 20:42 (pp)     1:3 Хишир (Палат, Майер) – 22:45     2:3 Майер – 27:34     2:4 Бёрнс – 54:14     2:5 Свечников (Блейк, Ахо) – 56:43    

Для россиянина это второй хет‑трик в плей‑офф НХЛ за карьеру. Свечников повторил рекорд двух российских игроков лиги по этому показателю. Ранее это удалось сделать только форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину и нападающему «Детройт Ред Уингз» Владимиру Тарасенко.

Отметим, рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, который 10 раз оформлял хет‑трик в матчах плей‑офф.

Напомним, счёт в серии между «Харрикейнз» и «Нью-Джерси» составляет 3-1 в пользу команды из Каролины…

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