Андрей Свечников повторил достижение Малкина и Тарасенко в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников сделал хет‑трик в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью‑Джерси Дэвилз» (5:2).

Для россиянина это второй хет‑трик в плей‑офф НХЛ за карьеру. Свечников повторил рекорд двух российских игроков лиги по этому показателю. Ранее это удалось сделать только форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину и нападающему «Детройт Ред Уингз» Владимиру Тарасенко.

Отметим, рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, который 10 раз оформлял хет‑трик в матчах плей‑офф.

Напомним, счёт в серии между «Харрикейнз» и «Нью-Джерси» составляет 3-1 в пользу команды из Каролины…