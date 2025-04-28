Форвард «Вашингтона» Том Уилсон поехал праздновать победу к фанатам «Монреаля»

Завершился четвёртый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2. После финальной сирены произошёл забавный эпизод с участием нападающего гостей Тома Уилсона.

После окончания матча канадец подкатился к ограждению в месте, где находились фанаты «Монреаля», и трижды ударил руками по защитному стеклу, изображая радость от победы своего клуба.

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Напомним, в сегодняшнем матче Том Уилсон отличился заброшенной шайбой. Гол канадца пришелся на последнюю минуту матча. Счёт в серии игр стал 3-1 в пользу «Вашингтона».

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