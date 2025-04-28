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Форвард «Вашингтона» Том Уилсон поехал праздновать победу к фанатам «Монреаля»

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон поехал праздновать победу к фанатам «Монреаля»
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Завершился четвёртый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2. После финальной сирены произошёл забавный эпизод с участием нападающего гостей Тома Уилсона.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

После окончания матча канадец подкатился к ограждению в месте, где находились фанаты «Монреаля», и трижды ударил руками по защитному стеклу, изображая радость от победы своего клуба.

ВИДЕО

Напомним, в сегодняшнем матче Том Уилсон отличился заброшенной шайбой. Гол канадца пришелся на последнюю минуту матча. Счёт в серии игр стал 3-1 в пользу «Вашингтона».

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